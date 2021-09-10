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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Стратегічні підприємства мають залишитися в Україні: Зеленський про Мотор Січ

володимир зеленський

Україна вітає іноземний бізнес та інвестиції, але стратегічні підприємства повинні залишатися під контролем держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming.

– Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну. Я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в країну та більше інвестував. Це правда, – заявив він.

Як пояснив Зеленський, що стосується стратегічних підприємств, які за останні 10 років були передані деяким китайським партнерам, то це рішення РНБО зупинили.

– Тобто стратегічні підприємства повинні бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою. Це щодо зокрема підприємства Мотор Січ. У нас є такі випадки, – додав президент.

Водночас він відмітив, що з Китаєм в України найбільший товарообіг і зазначив, що хотів би, щоб він був ще більшим.

– Я хотів би, щоб український бізнес більше експортував до Китаю, тому що це великий ринок, – пояснив Зеленський.

За словами президента, розмова про відносини України з Китаєм – це про стратегічні відносини та економічне партнерство.

ПАТ Мотор Січ – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

У січні 2021-го Україна на три роки ввела санкції проти китайських інвесторів підприємста.

11 березня на засіданні Ради нацбезпеки та оборони вирішили повернути підприємство у власність української держави. А вже 23 березня Зеленський увів у дію рішення.

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