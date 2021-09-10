Стратегічні підприємства мають залишитися в Україні: Зеленський про Мотор Січ

Україна вітає іноземний бізнес та інвестиції, але стратегічні підприємства повинні залишатися під контролем держави.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming.
– Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну. Я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в країну та більше інвестував. Це правда, – заявив він.
Як пояснив Зеленський, що стосується стратегічних підприємств, які за останні 10 років були передані деяким китайським партнерам, то це рішення РНБО зупинили.
– Тобто стратегічні підприємства повинні бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою. Це щодо зокрема підприємства Мотор Січ. У нас є такі випадки, – додав президент.
Водночас він відмітив, що з Китаєм в України найбільший товарообіг і зазначив, що хотів би, щоб він був ще більшим.
– Я хотів би, щоб український бізнес більше експортував до Китаю, тому що це великий ринок, – пояснив Зеленський.
За словами президента, розмова про відносини України з Китаєм – це про стратегічні відносини та економічне партнерство.
ПАТ Мотор Січ – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.
У січні 2021-го Україна на три роки ввела санкції проти китайських інвесторів підприємста.
11 березня на засіданні Ради нацбезпеки та оборони вирішили повернути підприємство у власність української держави. А вже 23 березня Зеленський увів у дію рішення.