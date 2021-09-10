Об'єднані зусилля 2021: у військових навчаннях візьмуть участь військові з 15 країн

Участь у стратегічних військових навчаннях Об’єднані зусилля 2021 візьмуть військові з 15 країн. Серед них представники 11 країн, що входять до Північноатлантичного Альянсу (НАТО), і чотирьох країн-партнерів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– Зі Стратегічного командування НАТО з операцій планується участь групи експертів. Особливістю підготовки до СКШН є підготовка за стандартами НАТО із залученням іноземних представників, – заявив Залужний.

Під час навчань Об’єднані зусилля 2021 військовослужбовці відпрацюють управління угрупованнями військ під час запровадження операції сил оборони. Підрозділи ЗСУ виконуватимуть на практиці завдання разом з іноземними військовими.

Військові навчання складатимуться з трьох етапів. На першому та другому армійці відпрацюють управління силами оборони держави під час відсічі збройної агресії. Третя частина передбачає відпрацювання управління угрупованнями військ під час запровадження операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів.

У навчаннях Об’єднані зусилля 2021 візьмуть участь військові з 15 країн – Залужний / 3 фотографии

Стратегічно командно-штабні навчання Об’єднані зусилля 2021 пройдуть у кінці вересня. Вони передбачають участь до 12,5 тис. осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

До навчань приєднаються збройні сили таких країн: Німеччина, Канада, Грузія, США, Велика Британія, Польща, Швеція, Італія, Латвія, Литва, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова та Йорданія.

Фото: Генштаб ЗСУ