США не припинять стратегічні стосунки з Україною після виведення військ із Афганістану. У цьому запевнила заступник держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд під час форуму YES Brainstorming 10 вересня.

– Ми віддані питанням суверенності України, незалежності, її європейських сподівань, а також територіальної цілісності, – зазначила вона.

За її словами, підтвердженням цих слів є те, що ці питання президенти США та України обговорювали просто на другий день після виведення сил США з Афганістану та завершення евакуації американських співробітників.

– Ви бачили, що на тій зустрічі був досить серйозний порядок денний. І він обговорювалося не лише в Овальному кабінеті, а всюди, – зазначила вона.

Вікторія Нуланд наголошує: США та Україна мають багато чого зробити в галузі кібербезпеки, а також підтримки реформ в Україні та зупинки агресії.

– Звичайно, ми працюватимемо за стратегічно важливими напрямками для нас із Україною, як і раніше. Ми готові підтримувати двосторонні відносини з Україною, – сказала заступник держсекретаря США.

Кількома годинами раніше Володимир Зеленський під час форуму також підтвердив, що зустріч із президентом США Джо Байденом 1 вересня в Білому домі була дуже важливою, а відносини із Сполученими Штатами наразі кращі, ніж були.

Думку про те, що після виведення військ США із Афганістану Україна матиме політичну перевагу, висловив і другий президент України Леонід Кучма.