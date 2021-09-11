Потрібно припинити людям брехати: Клімкін розповів про шанси України щодо членства в ЄС та НАТО

Колишній очільник МЗС Павло Клімкін надав свій прогноз щодо вступу України в ЄС та НАТО.

Відповідаючи на запитання журналіста Фактів ICTV в ексклюзивному інтерв’ю, він зазначив, що набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі можливо лише із здобуттям верховенства права країною, а це може відбутися “+- 15 років”.

Клімкін зазначив, що для Лісабона чи Парижа Україна поки не має сталої демократії і верховенства права, як такого.

– З одного боку від України – Путін і Лукашенко. З ними все зрозуміло – вони диктатори. Від них ніхто нічого іншого не очікує. З іншого боку є демократії західного типу. Вони є різні: від Голландії до Качинського (екс-президент Польщі – Ред.). З ними теж все ясно. Посередені – Україна. Ми маємо вільні і чесні вибори. Але одночасно в нас немає сталої демократії та сталого верховенства права, – сказав Клімкін.

Він додав, що для країн Європи політичний режим України виглядає, скоріш, як гібридна демократія чи “демократія в процесі становлення”. І скільки б країна не пред’являла правильних досягнень, однаково ЄС оцінює за єдиним критерієм – наявністю верховенства права. Тому що саме це є фундаментальною і невід’ємною цінністю.

– Нас питають, чи маємо ми політичну стратегію і волю рухатися від гібридної демократії до демократії західного типу. Ми можемо сказати, що це несправедливо: Румунію, Болгарію, Албанію приймали в ЄС, коли в них не було справжньої демократії, – продовжив колишній очільник МЗС.

Причиною такого становища, він назвав наявність Росії поруч із Україною, що несе загрозу державності країни.

– Існує консенсус російських еліт, який полягає в тому, що українська державність є штучною і української держави як такої існувати не може. І одночасно наші території мають належати російскій імперії (…) чи чомусь іншому, але не нам. І вони послідовно будуть це реалізовувати, – зазначив Клімкін.

Він додав, що найближчими роками ситуація стане більш неезпечною, оскільки президент РФ розуміє, що в нього залишилися роки для реалізації мети.

– Йде зелена революція, Росія буде слабкішати, світ – змінюватися. Він хоче це реалізвати у найближчі роки, – заначив Клімкін.

– Нас питають: якщо ми вам завтра умовно о півдні дамо план дій щодо членства, ваша безпека о 12.05 завтра збільшиться чи зменшиться? Ми відповідаємо чомусь, що збільшиться. А нам кажуть – зменшиться, – продовжив Павло Клімкін.

Він пояснив це тим, що Путін буде послідовно намагатися знищити українську державу, а захистити її на шляху до НАТО – до того моменту, коли для країни буде діяти п’ята стаття, буде нікому.

Зазначимо, що за статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу.

– Сьогодні немає консенсусу на Заході, чи захищати Україну. Подобається це нам, чи ні. Захід може допомогти нам проти масованого військового вторгнення, але не може надати допомогу проти всіх гібридних загроз, які Росія вміє і буде організовувати, – зазначив Клімкін.

На думку екс-очільника МЗС, говорячи про необхідність кроків до вступу в ЄС, Україна дратує Захід. Оскільки там вважають, що країна не розуміє, в якій ситуації знаходиться.

– Якщо оцінка неадекватна, цього гравця виключають з процесів підготовки прийняття рішень (…) Потрібно припинити людям брехати. Ми можемо вступити в ЄС раніше, ніж за 20 років, але не набагато раніше. Чесним терміном є плюс мінус 15 років. Будемо краще працювати, буде менше 15 років, – зазначив він.

Вступ України до ЄС за 5-7 років колишній очільник МЗС вважає неможливим з точки зору процедур сьогоднішнього Євросоюзу.

Він зазначив, що в НАТО Україна може вступити набагато швидше. Але для цього потрібна зміна геополітичної ситуації.

– Адекватна оцінка ситуації є ключем, щоби нас сприймали серйозно, – сказав Клімкін.

На питання щодо якості і темпів реформ в Україні Клімкін відповів однозначно заперечливо.

– Захід не бачить у нас стратегії того, яким чином ми можемо пройти до демократії західного типу. Навпаки, як у нас хочуть залишитися в тій самій реальності, роблячи імітацію, так і на Заході частина еліт, якій зручна сьогоденна ситуація з Росією і Україною, теж хоче залишатися там, де є. І виходить подвійна зацікавленість. Але в такому випадку нас не візьмуть ні в НАТО, ні в ЄС, – зазначив Клімкін.

Він додав. що україна має стати стійкою, сильною і надійною, що можливо лише, якщо ми станемо суспільством, де працює стала демократія і стале верховенство права.

Ані першого, ані другого, як вважають на Заході, за словами Клімкіна, в України немає.

Зазначимо, що

в Києві проходить форум YES Brainstorming, організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука. Усі дискусії транслюються онлайн.

Пряма трансляція YES Brainstorming Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання доступна на офіційному YouTube-каналі Фонду Віктора Пінчука англійською та українською мовами.