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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Дніпрі до Дня міста влаштують найбільше в світі лазерне шоу

У Дніпрі до Дня міста влаштують найбільше в світі лазерне шоу

У Дніпрі завершили монтаж обладнання для масштабного лазерного шоу до Дня міста, який відзначатиметься сьогодні, 11 вересня. Постіндустріальна світлова інсталяція може стати найбільшою в світі.

Про шоу у місті розповів політик і бізнесмен Геннадій Корбан у Facebook, оприлюднивши фото.

У Дніпрі до Дня міста влаштують найбільше в світі лазерне шоу

За основу для світлової інсталяції взяли п’ять заводських труб, що виведені з експлуатації. На них змонтували обладнання та лазери.

Перманентна світлова інсталяція називається Dnipro Light Flowers. Її влаштували на лівому березі Дніпра. За задумом, проміні світла будуть малювати в небі над містом величезні лазерні квіти.

– Скоро, в Дніпрі! Можливо це найбільша світлова арт-інсталяція в світі! Подарунок місту і городянам, – написав Корбан.

Одразу пост почав збирати коментарі прихильників і критиків проекту.

Реакція дописувачів щодо лазерного шоу у Дніпрі

  • Це дуже красиво. Респект, – прокоментував фотографії журналіст Юрій Бутусов.
  • Ми похитнемо позиції Дубая і це прекрасно!
  • Це просто для краси або є ще якась користь? На цей коментар Корбан відповів: притягує гроші і любов, знімає вроки.
  • Краса! І взагалі, місто, напевно, сильно змінилося в кращу сторону за ті 8 років, що я там не був.
  • А може це справедливо, що плебсу кидають дешевого хліба та видовищ?)) Бо якщо за це ще й дякують…
  • Це вакциновані роздають 5G)))))))))))
    Якщо серйозно, то дуже круто !!!! й Бутусов.
  • Клас! Завдяки таким ініціативам Дніпро набуває своє унікальне обличчя, і з кожним роком виглядає все більш привабливим.
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