У Дніпрі до Дня міста влаштують найбільше в світі лазерне шоу

У Дніпрі завершили монтаж обладнання для масштабного лазерного шоу до Дня міста, який відзначатиметься сьогодні, 11 вересня. Постіндустріальна світлова інсталяція може стати найбільшою в світі.
Про шоу у місті розповів політик і бізнесмен Геннадій Корбан у Facebook, оприлюднивши фото.
За основу для світлової інсталяції взяли п’ять заводських труб, що виведені з експлуатації. На них змонтували обладнання та лазери.
Перманентна світлова інсталяція називається Dnipro Light Flowers. Її влаштували на лівому березі Дніпра. За задумом, проміні світла будуть малювати в небі над містом величезні лазерні квіти.
– Скоро, в Дніпрі! Можливо це найбільша світлова арт-інсталяція в світі! Подарунок місту і городянам, – написав Корбан.
Одразу пост почав збирати коментарі прихильників і критиків проекту.
Реакція дописувачів щодо лазерного шоу у Дніпрі
- Це дуже красиво. Респект, – прокоментував фотографії журналіст Юрій Бутусов.
- Ми похитнемо позиції Дубая і це прекрасно!
- Це просто для краси або є ще якась користь? На цей коментар Корбан відповів: притягує гроші і любов, знімає вроки.
- Краса! І взагалі, місто, напевно, сильно змінилося в кращу сторону за ті 8 років, що я там не був.
- А може це справедливо, що плебсу кидають дешевого хліба та видовищ?)) Бо якщо за це ще й дякують…
- Це вакциновані роздають 5G)))))))))))
Якщо серйозно, то дуже круто !!!! й Бутусов.
- Клас! Завдяки таким ініціативам Дніпро набуває своє унікальне обличчя, і з кожним роком виглядає все більш привабливим.