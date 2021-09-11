У Дніпрі до Дня міста влаштують найбільше в світі лазерне шоу

У Дніпрі завершили монтаж обладнання для масштабного лазерного шоу до Дня міста, який відзначатиметься сьогодні, 11 вересня. Постіндустріальна світлова інсталяція може стати найбільшою в світі.

Про шоу у місті розповів політик і бізнесмен Геннадій Корбан у Facebook, оприлюднивши фото.

За основу для світлової інсталяції взяли п’ять заводських труб, що виведені з експлуатації. На них змонтували обладнання та лазери.

Перманентна світлова інсталяція називається Dnipro Light Flowers. Її влаштували на лівому березі Дніпра. За задумом, проміні світла будуть малювати в небі над містом величезні лазерні квіти.

– Скоро, в Дніпрі! Можливо це найбільша світлова арт-інсталяція в світі! Подарунок місту і городянам, – написав Корбан.

Одразу пост почав збирати коментарі прихильників і критиків проекту.

Реакція дописувачів щодо лазерного шоу у Дніпрі