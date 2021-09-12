Після скасування санкцій США проти Північного потоку-2 і блокування Росією постачання газу через Україну, Сполучені Штати і Німеччина готують заходи протидії.

Під час другого дня дискусій на YES Brainstorming – нового формату Ялтинської Європейської Стратегії, організованої у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, виступив старший радник з енергетичної безпеки Державного департаменту США і колишній радник американського президента Джо Байдена Амос Хохштайн

Відповідаючи на запитання журналіста Фактів ICTV в ексклюзивному інтерв’ю, він повідомив про взаємодію з німецькою стороною і контрзаходи щодо поведінки РФ у недотримуванні норм ЄС.

– Ми маємо справу не просто з газопроводом. Це енергетична позиція – важіль тиску Росії, що вона використовує для притискання України та інших країн Європи. Останнім часом ми сфокусовані на Північному потоці-2, але я розглядаю поведінку Росії щодо Європи набагато ширше, – сказав Хохштайн.

Турецький потік разом з Північним потоком-2 – це спроби Росії відключитися від України і забрати транзит разом з його доходами, водночас змушуючи європейські країни купувати і покладатися лише на Росію, додав Амос Хохштайн.

– Кожний крок, що вони зроблять в цьому напрямку, отримає контрзаходи і реакцію від нас. Але на даний момент, я не знаю точно, що саме вони заподіють, – повідомив він.

Амос Хохштайн утримався від конретизації щодо заходів із протидії Росії в інтересах конфединційності.

– Те, що може зробити санкції недостатньо сильними, це те, що я скажу, якими вони будуть заздалегідь. Наразі ми розмовляємо з вами, але росіяни теж слухають. Тому я не буду говорити, що ми зробимо. Але я вважаю, більш важливим – запевнити українців у тому, що ми їх підтримаємо, – повідомив представник США.

Він назвав президента Сполучених Штатів найвідданішим політиком, який коли-небудь так сильно підтримував державність України, її народ і територіальну цілісність.

– Він розширив НАТО і за всю свою політичну кар’єру виконував зобов’язання. Ось чому таким важливим є наш договір з Німеччиною: одна справа те, що США погодилися на санкції і посилені заходи, але канцлер Німеччини Меркель, навіть після відходу з позиції, зобов’язала Німеччину запевнити, що поставки триватимуть через Україну, – сказав Хохштайн.

Старший радник з енергетичної безпеки Державного департаменту США Амос Хохштайн також запевнив в реакції США, Німеччини і Європейського Союзу у разі порушення безпеки України або інших країн.

Як показує історія, санкції набагато ефективніші, якщо до них вдаватися разом з іншими країнами, зазначив Хохштайн.

Факти ICTV розповідають, про що говорили під час другого дня дискусій на YES Brainstorming.