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Факти / Україна
Юлія Соколова |

Під Києвом виявили мертвим суддю Печерського райсуду Писанця

Під Києвом виявили мертвим суддю Печерського райсуду Писанця

Під Києвом виявили мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

Цю інформацію підтвердили в управлінні поліції Київської області.

Тіло судді виявили 11 вересня в селі Погреби Броварського району, що на Київщині.

На місці інциденту працювали співробітники Державного бюро розслідувань. Вони і займатимуться надалі цією справою.

Смерть Віталія Писанця: під Києвом виявили тіло судді Печерського райсуду – що відомо

Смерть Віталія Писанця: під Києвом виявили тіло судді Печерського райсуду – що відомо

Прес-секретар поліції Київщини Ірина Прянішнікова підтвердила в коментарі агентству УНІАН, що йдеться саме про суддю Віталія Писанця.

“Дійсно, він загинув”, – повідомила вона.

Прянішнікова уточнила, що причини смерті судді визначить експертиза. Інших подробиць у поліції не розголошують, оскільки справою займається ДБР.

Речниця ДБР Ольга Чиканова повідомила Суспільному, що за фактом смерті судді Писанця відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

– Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, у тому числі експертизи. Більше інформації зможемо повідомити пізніше, — заявила Чиканова.

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