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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Києві поліція перекрила частину центральних вулиць (карта)

У Києві поліція перекрила частину центральних вулиць (карта)

Сьогодні, 12 вересня, у Києві відбувається пробіг Київська Десятка – 2021, через що поліція ввела обмеження руху на період 08.00-12.00.

У Києві перекрили наступні центральні вулиці:

  • Саксаганського;
  • проспект Перемоги (в напрямку центру)

Також рух транспорту буде обмежено на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:

  • Еспланадної;
  • Шота Руставелі;
  • Великій Васильківській;
  • Антоновича;
  • Володимирській;
  • Тарасівській;
  • Паньківській;
  • Лева Толстого;
  • Симона Петлюри;
  • Шолуденка;
  • провулку Політехнічному;
  • Академіка Янгеля;
  • Гарматній;
  • виїздах на проспект з Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших.

Також із 04.00 до 12.00 у Києві повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом через зйомки фільму

– На час перекриття будуть внесені зміни в шлях курсування автобусного маршруту № 114, – повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Рух автобусів буде організовано рух від вул. Милославської до вул. Набережно-Рибальської за власним маршрутом, далі – вул. Електриків – вул. Межигірська – вул. Набережно-Лугова – вул. Набережно-Хрещатицька, а далі за власним маршрутом.

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Джерело: КМДА

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