Сьогодні, 12 вересня, у Києві відбувається пробіг Київська Десятка – 2021, через що поліція ввела обмеження руху на період 08.00-12.00.

У Києві перекрили наступні центральні вулиці:

Саксаганського;

проспект Перемоги (в напрямку центру)

Також рух транспорту буде обмежено на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:

Еспланадної;

Шота Руставелі;

Великій Васильківській;

Антоновича;

Володимирській;

Тарасівській;

Паньківській;

Лева Толстого;

Симона Петлюри;

Шолуденка;

провулку Політехнічному;

Академіка Янгеля;

Гарматній;

виїздах на проспект з Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших.

Також із 04.00 до 12.00 у Києві повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом через зйомки фільму

– На час перекриття будуть внесені зміни в шлях курсування автобусного маршруту № 114, – повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Рух автобусів буде організовано рух від вул. Милославської до вул. Набережно-Рибальської за власним маршрутом, далі – вул. Електриків – вул. Межигірська – вул. Набережно-Лугова – вул. Набережно-Хрещатицька, а далі за власним маршрутом.