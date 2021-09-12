Сьогодні, 12 вересня, у Києві відбувається пробіг Київська Десятка – 2021, через що поліція ввела обмеження руху на період 08.00-12.00.
У Києві перекрили наступні центральні вулиці:
- Саксаганського;
- проспект Перемоги (в напрямку центру)
Також рух транспорту буде обмежено на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:
- Еспланадної;
- Шота Руставелі;
- Великій Васильківській;
- Антоновича;
- Володимирській;
- Тарасівській;
- Паньківській;
- Лева Толстого;
- Симона Петлюри;
- Шолуденка;
- провулку Політехнічному;
- Академіка Янгеля;
- Гарматній;
- виїздах на проспект з Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших.
Також із 04.00 до 12.00 у Києві повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом через зйомки фільму
– На час перекриття будуть внесені зміни в шлях курсування автобусного маршруту № 114, – повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Рух автобусів буде організовано рух від вул. Милославської до вул. Набережно-Рибальської за власним маршрутом, далі – вул. Електриків – вул. Межигірська – вул. Набережно-Лугова – вул. Набережно-Хрещатицька, а далі за власним маршрутом.