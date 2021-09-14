Гетьманцев назвав напрями, де Україна може брати приклад у Білорусі

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев пояснив, чому похвалив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у розвитку економіки країни.

В ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV Гетьманцев запевнив, що не закликає слідувати прикладу Білорусі, але назвав напрями, в яких можна брати приклад.

– Білорусь, дійсно, є багатшою за Україну країною – і за ВВП на душу населення, і за основними соціальними показниками. Там є з чого брати приклад. Наприклад, підтримка ІТ, промисловості, детінізація, яка є основою розвитку економіки.

Також нардеп розповів, у чому українцям не варто рівнятися на Білорусь. Це, зокрема, інтеграція з Російською Федерацією.

– Не можна інтегруватися з Росією чи об’єднуватися таким чином, як робить це Лукашенко, втративши незалежність та суверенітет повністю.

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