Офіс генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина РФ Олександра Франчетті, якого напередодні затримали в Чехії. Росіянин брав активну участь в окупації Криму.

Офіс генпрокурора надіслав звернення до Міністерства юстиції Чехії ще у 2020 році. Тоді відповідний запит подали прокуратури АР Крим та Севастополя.

13 вересня після повідомлення про затримання Фрачетті, ОГ вирішив підтвердити актуальність звернення.

– Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні, – йдеться у повідомленні.

Українські правоохоронні органи розшукують Олександра Франчетті для притягнення до кримінальної відповідальності. Проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом участі у незаконних збройних формуваннях Самооборона Криму та Северный ветер (ст. 260 ККУ).

Голосіївський районний суд обрав Франчетті запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання Франчетті у чеській Празі сталося 12 вересня. Після окупації Криму росіянин створив угруповання Північний вітер, яке взаємодіяла з командуванням Військово-морського флоту РФ. Про це він сам розповів в одному з інтерв’ю.

Коли саме Франчетті екстрадують до України та де він наразі перебуває, поки невідомо. Чеські правоохоронці розкрили подробиці затримання Франчетті.

Фото: Миротворець