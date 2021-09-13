Політики, дипломати та бізнесмени – близько 70 лідерів думок з 20 країн світу зібрались цього тижня на YES Brainstorming у Києві, організованому Ялтинською європейською стратегією та Фондом Віктора Пінчука.

Як же запобігти майбутнім катастрофам? Пошук рецептів і став темою мозкового штурму в Україні, якій досвіду виживання не займати.

Зеленський зазначив, що Covid-19 урівняв всі країни. Та світ не робить висновків.

Дискусію спричинило запитання про реформи в Україні. Президент вважає, що українську реальність часто зображують карикатурно, в стилі картинок з журналу Крокодил. У західних експертів свої аргументи.

Допомогти українській владі з реформами прямо під час YES запропонував випускник Кембриджу Артем Шаіпов.

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Володимир Зеленський на YES заявив, що не відкидає ймовірність повномасштабної війни з Росією. Хоча, наважившись на такий крок, Кремль зробить найбільшу помилку. У Москві слухали YES уважно. І відреагували миттєво, мовляв, не хочуть апокаліптичних передбачень. Та на думку фахівців, Кремль продовжить підтримувати градус ескалації.

Добудова Північного потоку — подарунок для Путіна. Ще одним називають вихід США з Афганістану, який обернувся справжньою гуманітарною катастрофою. На YES обговорювали значення цього для світу та України.

Ексклюзивно для Фактів тижня Джон Болтон сказав, що українське питання у Вашингтоні навряд чи відійде на другий план через Афганістан.

Китайській загрозі на форумі YES цього року приділили особливу увагу. Така велика зосередженість західного світу на Піднебесній може створити проблеми й Україні.

Україна повинна, насамперед, робити великі зусилля сама. Про виклики та нові можливості, умови для інвесторів, суспільних змін на YES говорили й президент України, і українські експерти, чиновники, і світові політики.

Екс-прем’єр Великобританії Тоні Блер зазначив, що Захід повинен допомагати фінансово і військово насамперед тим країнам, які всередині мають ефективну владу.

РФ почала використовувати Північний потік-2 як зброю

Російська Федерація вже почала використовувати газопровід Північний потік-2 як зброю проти України.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму YES Brainstorming, який проходить у Києві 11 вересня.