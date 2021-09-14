Погода на 15 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 15 вересня, у середу, буде сухою та сонячною. Теплі дні вересня поки не залишають нашу країну.

Синоптики не прогнозують опадів у жодній області, лише – помірну хмарність.

Погода в Україні на завтра

У східних областях буде досить тепла та спокійна погода. Температура коливатиметься +20…+24 вдень та +10…+13 вночі.

На жителів західних областей також чекає сонячна погода, без опадів. Температура повітря становитиме від +18 до +20 вдень та від +10 до +12 вночі.

На Півночі сонце ховатиметься з-за хмарами. Ба більше, у цих областях буде найхолодніше. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +17…+19, а вночі опустяться аж до +6…+8.

Жителей південних областей ще може погріти осіннє сонце і досить тепла температура. Вдень повітря прогріється до +26, а вночі буде дещо холодніше – +15.

Погода у Києві 15 вересня буде також по-осінньому теплою, без опадів. Денна температура становитиме від +18 до +20, нічна – від +8 до +10.

Погода в Україні з 15 до 17 вересня буде в одних областях дощовою, в інших – сухою. Однак заморозків на території країни синоптики не передбачають.

Також протягом тижня в Україні пануватиме помірна хмарність. Ба більше, синоптики прогнозують останні теплі дні вересня.