У Києві повернуть штрафи для закладів за порушення карантину

Найближчим часом в Києві повернуть штрафи для закладів за порушення карантину. Штрафувати почнуть після того, як Держкомісія ТЕБ та НС введе жовту зону епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив глава столичної Держспоживслужби Олег Рубан.

– Так (будуть штрафи, – Ред.), якщо буде впроваджена жовта зона держкомісією. Ми вже два тижні проводимо превентивні заходи, даємо рекомендації по дотриманню карантинного режиму. Будемо, дійсно, впроваджувати штрафні санкції, – розповів він.

За його словами, сума штрафів для закладів Києва за умови порушення карантину починатиметься від 34 тис. грн.

Рубан додав, що жовта зона карантину може бути введена як з наступного понеділка, так і через тиждень.

Карантин в Україні

На сьогодні усі регіони України знаходяться в зеленій зоні карантину. Однак уже найближчим часом обмеження можуть посилити.

Як заявляв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, зараз є підстави для введення жовтого рівня епіднебезпеки в Україні.

Нагадаємо, на засіданні уряду 8 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже у понеділок, 13 вересня, Україна може повернутися до жовтої зони.

Детально про обмеження жовтої зони карантину читайте у матеріалі.