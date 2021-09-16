Погода у вихідні в Україні буде дощовою. У суботу майже на всій території країни очікуються грози. Незначні опади будуть і в неділю.

18 вересня на Сході грози оминуть лише Луганську область. Денна температура повітря там становитиме +22°, нічна – +11°.

У Харківській області удень буде на три градуси прохолодніше, а грози припиняться хіба вночі.

Цілодобово поливатимуть дощі й західні регіони. Найтепліше буде вдень у Закарпатській та Чернівецькій областях – до +19°.

На Півночі стовпчики термометрів опустяться подекуди до +15°. Тут, за прогнозом синоптиків, будуть і більш потужні грози.

Найтепліше 18 вересня в Україні буде на Півдні. У Криму, зокрема, метеорологи обіцяють до +23°.

У Центрі максимальні +19° чекають лише жителів Вінницької області.

19 вересня, у неділю, в Україні гроз бути не повинно, однак слабенький дощ все ж прогнозують.

На Півночі другий день вихідних буде з опадами. У Київській та Житомирській областях стовпчики термометрів опустяться до +14°. В останній буде й доволі прохолодна ніч – +6-8°.

На Півдні шанс на сонячні вихідні мають жителі Миколаївської та Одеської областей. Удень температура повітря становитиме +22°. У решті регіонів дощ накрапатиме і вдень, і вночі.

На Сході максимальні +22° будуть у Донецькій області.

А найпрохолодніше в Україні 19 вересня буде на Заході. У Волинській області синоптики обіцяють не більше +11° удень та +8° уночі.

Не відрізнятиметься від решти погода і в центральних областях. Найтепліше буде в Кіровоградській області – +18°. Відносно тепло там буде і вночі – до +13°.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що жовтень в Україні почнеться із доволі низьких температур – +7-8°. Однак вже 10-17 жовтня стане +12-13°. Найтепліше буде 12 жовтня. Тоді стовпчики термометрів можуть піднятись до +19-21°.

Порадує погода теплом ще 21 жовтня. Цього дня очікується +15-17°, після чого температура різко впаде до +5°.

Перші нічні заморозки будуть 25 жовтня – до -3-5°. Дощі можливі 5, 6, 10, 20, 22 та 26 жовтня.