Сонце, дощі та до +5 вночі: погода в Україні 17 вересня

Погода в Україні у п’ятницю 17 вересня у половині регіонів буде сонячною, а в іншій – дощитиме. Температура повітря вдень очікується у межах +17, +25. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c. Детальний прогноз погоди на 17 вересня в Україні дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 17 вересня – прогноз

На півдні Україні 17 вересня очікується мінлива хмарність. Денна температура повітря на рівні +22,+26, вночі похолоднішає до +9, +17.

На сході також без опадів. Температура повітря вдень – +20,+23, вночі +5,+7.

На півночі України 17 вересня синоптики прогнозують невеликий дощ з грозою. Стовпчик термометра показуватиме +15,+20, вночі опуститься до +7,+12.

На заході також очікуються опади у вигляді дощу з грозою. У денний час доби температура становитиме +17,+21, вночі похолоднішає до +12,+16.

У центрі України дощі з грозою пройдуть лише у Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря вдень +19, +24, вночі – +7, +13.

У Києві дощитиме у денний час доби. Синоптики прогнозують +18,+20 вдень, вночі – +9,+11.

Синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на осінь. За їхніми даними, жовтень буде дуже сухим, без опадів може пройти також кінець вересня та початок листопада.

Листопад потішить українців теплом – у цьому місяці погода може перевищити показники норми. Детальний прогноз погоди на осінь читайте у матеріалі.