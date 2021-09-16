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Дмитро Кудрявцев |

В Україні назвали провокацією звинувачення ФСБ про диверсію в Криму

ФСБ, россійські спецслужби

Україна вважає провокацією звинувачення Федеральної служби безпеки Росії в тому, що Головне управління розвідки Міноборони та Меджліс нібито причетні до диверсії на газопроводі в тимчасово окупованому Криму.

Відповідну заяву зробив офіційний представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, в засобах масової інформації було поширено відео, на якому відображено свідчення незаконно затриманих українців, що було вибито з них за допомогою тортур.

Серед схоплених російськими спецслужбами в Криму виявилися заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов та ще двоє чоловіків, яких було звинувачено в підготовці диверсії на газопроводі в Перевальному.

У Росії оголосили, що особи, яких було заарештовано, ніби зізналися, що мали намір провести акції протесту проти окупаційної влади на анексованому півострові.

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Ніколенко наголосив, що ФСБ намагається таким чином приховати репресії кримських татар.

У зв’язку із цим зовнішньополітичне відомство України вимагає від РФ негайно звільнити українців, а також припинити переслідування кримськотатарського народу.

Джерело: УНН

Фото: Depositphotos

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