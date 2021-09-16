В Україні назвали провокацією звинувачення ФСБ про диверсію в Криму

Україна вважає провокацією звинувачення Федеральної служби безпеки Росії в тому, що Головне управління розвідки Міноборони та Меджліс нібито причетні до диверсії на газопроводі в тимчасово окупованому Криму.

Відповідну заяву зробив офіційний представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, в засобах масової інформації було поширено відео, на якому відображено свідчення незаконно затриманих українців, що було вибито з них за допомогою тортур.

Серед схоплених російськими спецслужбами в Криму виявилися заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов та ще двоє чоловіків, яких було звинувачено в підготовці диверсії на газопроводі в Перевальному.

У Росії оголосили, що особи, яких було заарештовано, ніби зізналися, що мали намір провести акції протесту проти окупаційної влади на анексованому півострові.

Ніколенко наголосив, що ФСБ намагається таким чином приховати репресії кримських татар.

У зв’язку із цим зовнішньополітичне відомство України вимагає від РФ негайно звільнити українців, а також припинити переслідування кримськотатарського народу.