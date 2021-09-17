Данілов анонсував початок проведення спільних з країнами НАТО навчань

Одним із питань, яке обговорили під час засідання РНБО, було проведення стратегічних командно-штабних навчань ЗСУ Об’єднані зусилля-2021 за участі країн НАТО.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

– Навчання Об’єднані зусилля-2021 почнуться вже наступного тижня. Сьогодні ми проголосували за допуск наших країн-партнерів до участі в них, – додав Данілов.

Днями головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів, що стратегічні командно-штабні навчання ЗСУ Об’єднані зусилля-2021 мають винятково оборонний характер і спрямовані на захист України та підвищення її оборонних спроможностей.

За його словами, це є відповіддю на російські навчання Захід-2021, які відбувалися неподалік українського кордону та становили можливу загрозу ескалації з боку РФ.

Об’єднані зусилля-2021 підготовлені повністю за стандартами НАТО. Під час навчань будуть затверджені близько дев’яти доктринальних документів, розроблені відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Вони стосуються процедур планування, а також процесів застосування ЗСУ.