Погода на 19 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

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Абрамова Юлія |

Дощі і грози: прогноз погоди в Україні на 19 вересня (КАРТА)

Дощі і грози: прогноз погоди в Україні на 19 вересня (КАРТА)

Погода в Україні 19 вересня, у неділю, продовжує бути дощовою. Місцями можливий туман та мінлива хмарність, лише на півдні – сонце.

За прогнозами синоптиків, найтепліше цього дня буде у Миколаєві, Херсоні і Одесі, найхолодніше – у Львові, Тернополі, Луцьку.

На жителів східних областей чекає дощова погода. Температура повітря становитиме від +19 до +21 вдень та від +12 до +14 вночі. Тут пройдуть дощі з грозами.

На Заході синоптики прогнозують прохолодну погоду. Температура коливатиметься +11…+15 вдень та +9…+11 вночі.

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А от у північних областях вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+17, а вночі опустяться до +11…+13.

Тепле осіннє сонце грітиме на Півдні. Вдень повітря прогріється до +23, а вночі температура спаде до +14.

На жителів центральних областей чекає нічне похолодання. Денна температура сягатиме позначки +17, а от нічна становитиме +11.

Погода у Києві 19 вересня спокійна, сонце ховатиметься за хмарами і може піти дощ. Денна температура становитиме від +16 до +17, нічна – від +11 до +13.

Окрім того, синоптики прогнозують наприкінці цього тижня осіннє похолодання в Україні. Так, з 19 вересня очікуються дощі, обумовлені потужним циклоном.

Тому з наступного тижня, ймовірно, можна очікувати значного зниження температури на всій території країни.

Джерело: Укргідрометцентр

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