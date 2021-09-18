Латвія змінила умови в’їзду для українців

Правила в’їзду до Латвії для громадян України змінилися.

Тепер перетнути кордон без поважної причини дозволено лише тим українцям, які мають Covid-сертифікати країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Британії, і які мають Covid-сертифікати в мобільному додатку Дія.

Зазначені особи не підлягають 10-денний самоізоляції і звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям в Латвію і після перебування. Перед поїздкою необхідно заповнити анкети на сайті covidpass.lv (не раніше, ніж за два дні до приїзду в Латвію).

У разі відсутності відповідних сертифікатів, в’їзд до Латвії дозволено наступним категоріям громадян України:

водії та члени екіпажів вантажних транспортних заходів, екіпажів вантажних або технічних рейсів, які прибувають до Латвійської Республіки або залишають її для виконання своїх робочих обов’язків;

члени сімей громадян ЄС / ЄЕС / Швейцарії (подружжя, діти до 21 років та особи, що знаходяться під опікою або є опікунами); резиденти ЄС, які мають дозвіл на проживання / перебування в Латвії; особи, які отримали позитивне рішення про видачу посвідки на проживання;

дипломати і члени їх сімей, які перетинають територію Латвійської Республіки транзитом до країн виконання офіційних функцій, посадові особи дипломатичної та консульської служби, посадові особи і члени їх сімей, які повертаються з країн своєї акредитації, або в’їжджають в країни з метою виконання своїх функціональних обов’язків;

особи, мета поїздки яких – гуманітарні обставини (похорон, тяжка хвороба близького родича); працівники і фахівці для виконання зобов’язань латвійських комерсантів; спортсмени і спортивні працівники, а також представники міжнародних спортивних організацій, прибуття яких до Латвійської Республіки в зв’язку з участю в міжнародному спортивному заході; студенти очної форми навчання та студенти за обміном;

на лікування (діагностика і терапія) за погодженням з Інспекцією охорони здоров’я Латвії;

працівники культури, прибуття в Латвію яких необхідно для організації культурних і громадських заходів (питання має бути узгоджений з Міністерством культури Латвії); особи, а також члени їх сімей (якщо термін трудових відносин з особою планується більш шести місяців) для виконання обов’язків провідного наукового співробітника на запрошення наукової установи;

авіапасажири, під час транзитного перетину Латвії, в разі, якщо вони не покидають транзитну зону і перебувають в ній не більше 24 годин, а також можуть надати підтвердження транзитного характеру.

У цих українців перед в’їздом у Латвію вимагатимуть наявність негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР, що зроблено не більше ніж за 72 години до перетину кордону, або тест на антигени, проведений не раніше, ніж за 48 годин до перетину.

Також необхідно зробити повторний тест по прибуттю в Латвію.

Обов’язковим є і проходження самоізоляції після прибуття в Латвію протягом 10 днів (можна порушити самоізоляцію, якщо пройти тест на Covid-19 на сьомий день після в’їзду в Латвію і результати тесту негативні).

Джерело: Посольство України в Латвії