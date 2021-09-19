У Збройних силах України запроваджено 303 нормативних документи НАТО. За пів року – понад 170 стандартів.

Ці стандарти використовуються у різних галузях ЗСУ.

– На сьогодні вже запроваджено 303 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 331 національного документа, – повідомив начальник відділу Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ Андрій Павелко.

Стандарти НАТО запроваджено у воєнній політиці, безпеці та стратегічному плануванню, операціях та бойових діях, розвідці, інформаційних та психологічних операціях, зв’язку, розробленні, поставленні на виробництво та прийнятті на озброєння зразків озброєння, військовій та спеціальної техніки, стратегічній комунікації та гендерних перспективах.

У лютому 2021-го у Міністерстві оборони заявляли, що стандартів НАТО близько 1200 одиниць.

– Це лише невеличка частина документів НАТО, яка направлена виключно на забезпечення досягнення оперативної та технічної сумісності сил оборони, – говорив тоді начальник Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації Міноборони Олександр Кумеда.

Він казав, що у лютому 2021-го в ЗСУ було запроваджено 128 стандартів НАТО. Таким чином, за пів року у ЗСУ імплементували 175 стандартів НАТО.

Джерело: АрміяІнформ