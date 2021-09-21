Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима терміново відвідати співвітчизника Михайла Ференця, якого 20 вересня засудили до трьох років тюрми.

Крім того, омбудсмен наполягає на тому, щоб дипломат брав участь у всіх судових засіданнях задля забезпечення додержання процесуальних прав українця.

За словами Уповноваженої ВР, вирок українцю винесли, порушивши норми шостої статті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка забезпечує право кожного на об’єктивне розслідування.

– Вважаю вирок незаконним та вимагаю негайно звільнити Михайла Ференця, якого відомий білоруський правозахисний центр Вясна визнав політв’язнем, – наголосила Людмила Денісова.

Вимогу негайно звільнити Михайла Ференця оприлюднили й у Міністерстві закордонних справ.

У відомстві наголосили, що під час суду не було наведено достовірних доказів провини українця. Крім того, там не зарахували до загального терміну покарання сім місяців, які українець відбув у білоруському СІЗО.

За ґратами Михайло Ференець має провести три роки нібито через грубе порушення громадського порядку та умисне пошкодження майна.

Свою провину Михайло Ференець не визнає та через адвоката планує подавати апеляцію.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова