Погода на тиждень в Україні з 20 вересня 2021 до 24 вересня 2021

Протягом тижня погода в Україні буде прохолодною та дощовою. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +5, +19, вночі похолодає до +3.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 20 до 24 вересня 2021 року, дивіться у матеріалі.

Прогноз погоди в Україні на тиждень (20-24 вересня 2021 року)

Погода в Україні 20 вересня

У понеділок, 20 вересня, у більшості регіонів України погода буде похмурою та дощовою. На півдні – хмарно із проясненнями, температура повітря на рівні +16, +19 вдень, вночі +8, +11.

У східних регіонах дощитиме. У денний час доби +16, +19, у нічний +9, +12. На півночі очікуються опади, +10, +13 вдень, вночі +6, +10.

На заході дощ омине лише Чернівецьку область. Вдень в середньому +10, +13, вночі похолоднішає – до +5,+8.

У центрі України дощитиме, але на Кіровоградщині – хмарно із проясненнями. Вдень +10, +15, вночі +6,+9.

У Києві також прогнозують дощ. Вдень +11,+13, вночі +7,+9.

Погода в Україні 21 вересня

У вівторок, 21 вересня, дощитиме лише на сході та півночі.

На півдні України +13, +17 вдень; вночі +7, +11. У східних регіонах прогнозують слабкий дощ +12, +17: вночі похолодає – до +6, +9.

На півночі також очікується слабкий дощ 21 вересня. Вдень +7, +10, вночі +4, +7.

У західних регіонах буде сухо. У денний час доби +8, +14, у нічний +4, +7.

У центрі України слабкий дощ може пройти лише у Полтавській області. Вдень +8, +13, вночі – до +4,+8.

У Києві – невеликий дощ, денна температура +7, +9, нічна +5, +7.

Погода в Україні 22 вересня

У середу, 22 вересня, дощ очікується на півночі, заході та у центрі України. У решті регіонів буде хмарно з проясненнями.

На півдні України стовпчик термометра вдень показуватиме +10, +14, вночі +5,+9. У східних регіонах синоптики прогнозують суху погоду 21 вересня. Вдень +10, +14, вночі похолоднішає – до +3,+8.

На півночі України пройде слабкий дощ. Денна температура повітря: +5,+9, вночі буде +3,+6.

У західних регіонах погода також буде дощовою. У денний час доби +7, +13, вночі – до +3, +5. У центрі дощі оминуть Полтавську та Дніпропетровську області. Вдень +8, +11, вночі +3, +5.

У Києві також пройде дощ, вдень +7, +9, вночі стовпчик термометра опуститься до +4,+6.

Погода в Україні 23 вересня

У четвер, 23 вересня, дощитиме майже в усіх областях України, але опади будуть невеликі. На півдні лише у Херсонській області – без опадів. Вдень +11, +14, вночі +5,+8.

На сході вдень +10, +14, вночі похолодає +4, +8. У північних регіонах +7,+10, у нічний час доби +3, +6.

На заході також йтиме дощ, окрім Хмельницької, Рівненської та Волинської областей. Вдень стовпчик термометра показуватиме +8, +13, вночі +3,+6.

У центрі України невеликий дощ, вдень +8, +12, вночі – до +3,+6.

У Києві слабкий дощ, вдень +7, +9, вночі +4, +6.

Погода в Україні 24 вересня

У п’ятницю, 24 вересня, в Україні також дощитиме. На півдні, сході та у деяких центральних областях буде сухо.

У південних областях буде хмарно з проясненнями. Вдень +15, +16, вночі +4, +8. На сході +11, +14 вдень, і +4, +6 – вночі.

У північних регіонах пройде невеликий дощ. Денна температура повітря на рівні +10, +13, нічна +4, +6.

На заході погода 24 вересня також буде дощовою та похмурою. Вдень +11, +16, вночі до +6, +9.

У центрі України дощі оминуть Дніпропетровську та Кіровоградську області. У денний час доби очікується +12,+14, у нічний +4,+6.

У Києві невеликий дощ, вдень +11,+13, вночі похолоднішає – до +4, +6.