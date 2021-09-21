П’ять років пекла! Сестра Сенцова обматюкала Україну і зібралася в РФ – реакція режисера

Двоюрідна сестра режисера та колишнього політв’язня РФ Олега Сенцова Наталія Каплан (Кочнєва) видала кілька гнівних постів на своїй сторінці у Facebook у бік України, назвавши її “найгіршою країною для еміграції”. Жінка також заявила, що повертається додому.

— На*** Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. П’ять років пекла. А я щаслива, що пакую валізи і повертаюся додому, – написала вона у першому пості.

Тоді користувачі висунули гіпотезу, що сторінку Каплан могли зламати. Але вона у коментарях зазначила, що це не так.

— Мене не зламали. Але я тут буквально вмираю. Я не можу тут жити. І нехай це буде для українців доказом, що не брати, – написала вона в коментарях до посту.

У Каплан поцікавилися, чи говорила вона про це брату, на що та відповіла: На*** брата.

Пізніше Каплан написала ще кілька постів, у яких вказала, щоб українці відписувалися від її сторінки та заявила, що Путіну не продасться.

Реакція Сенцова

Олег Сенцов відреагував на матюкливі висловлювання двоюрідної сестри. Режисер попросив із розумінням поставитися до її тяжкого психологічного стану, в якому вона перебуває тривалий час.

— Мені прикро, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на тлі загострення депресії в неї з’явились емоційні пости у Facebook. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко, – написав Сенцов у Facebook.

Він додав, що вдячний Каплан за багаторічну підтримку та попросив із розумінням поставитися до її тяжкого психологічного стану.

Наталя Каплан – двоюрідна сестра Олега Сенцова. Її справжнє прізвище – Кочнєва.

Після незаконного арешту Сенцова вона розгорнула велику правозахисну кампанію. У 2017 році переїхала до Києва, а раніше жила в Москві. У 2019 році Каплан отримала українське громадянство.

Джерело: Наталія Каплан, Олег Сенцов