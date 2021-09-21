У Карпатах вдарив перший мороз – на горі Піп Іван зафіксували -6°С

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський в ніч на 21 вересня температура повітря опустилася до -6°С. До цього вона не опускалася нижче 0°С.

— Станом на 08:00 21.09.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с., температура навколишнього середовища -6°С, – йдеться на сторінці у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують похолодання в Україні на 21-23 вересня. Зокрема, очікується похмура та дощова погода, а у Карпатах ймовірний мокрий сніг.

У найближчі три доби в Україні температура вночі коливатиметься у межах від +1 до +7°C. Температура вдень становитиме від +6 до +11°C. Дещо тепліше очікується на сході та півдні України – вночі від +5 до +10°C, а вдень температура сягатиме +16°C.

За всю історію спостережень у Європі найтеплішим став 2020 рік, а останні шість років – найспекотнішими.

Учені з Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозували, що 2021 рік у всьому світі – дещо прохолодніший, але він все одно у шістці найтепліших років.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост