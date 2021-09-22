Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв виділити 1 млн грн закладу освіти, де всі працівники вакцинуються від коронавірусу. Ці кошти можна буде витратити на розвиток інфраструктури. Про це Марцінків заявив під час оперативної наради у міській раді.

– Перший заклад, який досягне 100%, отримає 1 млн грн на інфраструктуру, розвиток школи.

Під час наради директор Департаменту освіти та науки Ігор Максимчук доповів про стан вакцинації у закладах освіти.

Наразі в Івано-Франківську є 54 заклади загальної середньої освіти, у 48 з них вакцинувалося понад 80% персоналу. За даними Максимчука, незабаром такі показники будуть ще у двох школах.

Понад 80% працівників отримали щеплення від коронавірусу у 28 з 44 дитячих садків Івано-Франківська.

– Це дуже великий стимул, бо коли ми перейдемо у червону зону, нам треба буде мати 100% вакцинованих працівників. Це буде хорошим стимулом, у нас є заклади, де є понад 90% вакцинованих працівників, – прокоментував Максимчук ідею з виділенням 1 млн грн.

Із 23 вересня Україна переходить у жовту зону карантину. Згідно з новими правилами, зможуть працювати лише ті навчальні заклади, де не менш як 80% персоналу мають жовтий або зелений Covid-сертифікат.

Детальніше про обмеження жовтої зони карантину читайте у матеріалі.

Фото: Руслан Марцінків