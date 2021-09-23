Дощ у суботу та потепління в неділю: погода в Україні на вихідні

Погода на вихідних в Україні буде мінливою. У суботу, 25 вересня, на більшості територій дощитиме. У неділю, 26 вересня, опади очікуються лише на сході, в інших регіонах – хмарно з проясненнями.

Денна температура повітря на вихідних коливатиметься у межах +11, +23, вночі похолоднішає до +6, +14.

Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні (25- 26 вересня) – у матеріалі.

Погода в Україні на вихідних 25-26 вересня – прогноз

У суботу, 25 вересня, погода в Україні на більшості територій буде похмурою та дощовою. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

На півдні України невеликий дощ пройде у Херсонській та Запорізькій областях, а також у Сімферополі. Температура повітря +16, +20 вдень, вночі +7, +10.

На сході України прогнозують слабкий дощ. У денний час доби +12, +16, у нічний +6, +9.

У північних регіонах також очікуються опади. Вдень +12, +14, вночі +7, +11.

На заході буде сухо, вдень очікується +14, +19, вночі похолоднішає до +6, +9.

У центральних областях дощ омине лише Вінницьку область. Вдень +13, +17, вночі до +7, +10.

У Києві 25 вересня погода також буде дощовою. Вдень +12, +14, вночі до +9, +11.

У неділю, 26 вересня, в Україні стане трішки тепліше, дощитиме лише на сході.

На півдні вдень +19, +23, вночі +12, +14. У східних областях буде невеликий дощ. Температура повітря +14, +18 вдень, вночі +9, +11.

У північних регіонах денна температура повітря становитиме +12, +14, вночі похолоднішає до +6, +11.

На заході вдень стовпчик термометра показуватиме +14, +21, вночі +9, +12.

У центрі України +13, +19 вдень, вночі +7, +10.

У Києві синоптики прогнозують +12, +14, вночі похолоднішає до +9, +11.