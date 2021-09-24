У Києві у суботу, 25 вересня, можливі зміни у роботі метрополітену через проведення футбольного матчу.

О 17.00 на НСК Олімпійський розпочнеться матч Шахтар – Верес.

У зв’язку з цим перед початком гри станцію метро Олімпійська можуть закрити на вхід. Після закінчення матчу обмежать роботу таких станцій метро:

Палац спорту;

Олімпійська;

Площа Льва Толстого.

Таких заходів Київський метрополітен вживає задля безпеки пасажирів та уникнення великих натовпів і штовханини.

Днями Київський метрополітен також обмежив роботу цих станцій через проведення матчу Суперкубку України. Матч донецького Шахтаря та київського Динамо стартував о 21.00.

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