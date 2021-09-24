Служба безпеки України повідомила про нові докази інституційної присутності Росії на окупованій частині Донецької області.

— Наразі у так званій “ДНР” завершується “реформування” сфери освіти та науки, яке передбачає повний перехід освітньої галузі на стандарти РФ. Російські органи державної влади уже визнають дипломи про вищу освіту, видані в “ДНР”. А “Міністерство освіти ДНР” очолює співробітник органів державної безпеки Росії, – йдеться у повідомленні СБУ.

У відомстві зауважили, що це лише частина фактів, які вдалося зібрати у результаті системної роботи щодо тимчасово окупованих територій України, а отримані матеріали будуть використані як доказова база у відповідному кримінальному провадженні.

За даними СБУ, після того, як Росія почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами “ДНР”, представники угруповання намагаються внести ці дипломи до загального реєстру РФ.

— У 2019-2020 роках випускникам навчальних закладів “ДНР”, акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тис. дипломів державного зразка Росії, а з 2014 року їхня кількість становить понад 8 тис. Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам, розташованим на території України, підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”, – зауважили у спецслужбі.

В СБУ наголосили, що російські посадовці підписують офіційні документи, які стосуються політики РФ щодо окупованих територій України. А депутат Держдуми РФ Геннадій Онищенко багаторазово відвідував тимчасово окуповані території України у 2020-2021 роках. Він же особисто вручав частину дипломів про вищу освіту в окупованому Донецьку.

У СБУ є докази, що навіть чинний “міністр освіти ДНР” Михайло Кушаков має російський паспорт і є офіцером РФ.

— Він перебуває у званні підполковника запасу органів державної безпеки Росії, у 2002 році відбув до невизнаної республіки Придністров’я, де “працював у сфері освіти”. З 2015 року переїхав у “ДНР”, де став “заступником міністра”, а з 2019 року – “міністром освіти ДНР”.

Наразі СБУ перевіряє інформацію, що керівництво “ДНР” очікує погодження уряду РФ, щоб вживати цілеспрямованих заходів із насадження адміністративної моделі управління, стандартизації і сертифікації діяльності органів та установ “ДНР” відповідно до норм РФ, та подальшої федералізації ТОТ Донецької області.