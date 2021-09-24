В Україні 24 вересня оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру. Вони становитимуть 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с.

Згідно з даними Укргідрометцентру, на території всіх областей оголошено І рівень небезпеки (жовтий). Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Тому рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність і слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Через погіршення погоди у Карпатах, сніг і сильний вітер туристам рекомендували утриматися від походів у гори.

– Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір’я! Станом на 8.35 24 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 20-24м/с з поривами до 30м/с. Хмарно, обмежена видимість до 70 м, дрібний дощ зі сніжною крупою, – повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

Погода в Україні 24 вересня буде дощовою. За даними Укргідрометцентру, зливи продовжаться навіть вночі.

У західних та північних областях України температура повітря сягатиме від +11°C до +14°C. Погода в інших регіонах України буде ще холоднішою.