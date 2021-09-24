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Валентина Летяк |

Відпрацювали висадку на узбережжя: як проходять навчання Об’єднані зусилля-2021

Об’єднані зусилля-2021

На Приазов’ї відбулися тактичні навчання десантно-штурмової роти морської піхоти ВМС Збройних сил України в рамках стратегічних командно-штабних навчань Об’єднані зусилля-2021.

Українські морпіхи під прикриттям катерної групи та прикордонників висадилися з пошуково-рятувального судна на узбережжя та забезпечили десантування іншого підрозділу з вертольотів Мі-8.

Виконуючи завдання, вони здійснили блокування загальновійськового резерву умовного противника.

Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Відпрацювали висадку на узбережжя: як проходять навчання Об’єднані зусилля-2021 / 5 фотографий

Стратегічні командно-штабні навчання ЗСУ Об’єднані зусилля-2021 стартували в Україні 22 вересня і триватимуть до 30 вересня на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів.

В межах військового співробітництва в них беруть участь збройні сили держав-партнерів США, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми Партнерство заради миру.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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