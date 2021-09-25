Німеччина вимагає від України виплатити €40 млн сумнівного боргу 1991 року

У Нацбанку України повідомили, що не бачать підстав для виплати сумнівного боргу мюнхенській фірмі, що через німецьких урядовців тисне на український уряд.

Німецькі урядовці з 2018 року вимагали від України на користь компанії Varex від €40 млн – нібито за постачання апаратів комп’ютерної томографії виробництва Siemens, згідно з підписаним ще у 1991 році контрактом.

Про це свідчить розслідування німецького видання Der Spiegel, у підготовці якого брали участь журналісти програми Схеми.

Федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини, два державні секретарі парламенту в його міністерстві та два депутати Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (один колишній) направили лист до столиці України щодо Varex.

– Федеральний міністр економіки Петер Альтмаєр написав термінові листи до Києва, а його міністерство направило офіційну делегацію в Україну під керівництвом депутата Бундестагу від ХДС, – йдеться у розслідуванні Der Spiegel.

ЗМІ додають, що секретар парламенту Альтмаєра Томас Барайс (від партії ХДС) чинив тиск на президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Німецька компанія Varex стверджує, що заборгованість українського уряду, яка, за підрахунками самої фірми, з відсотками вже сягнула одного мільярда євро, забезпечується гарантійним листом, виданим Національним банком України у 1991 році.

Varex зверталась до НБУ у 2017-му році. Тодішня керівниця установи Валерія Гонтарева надіслала компанії лист у відповідь. Вона повідомила тоді, що гарантія від 1991 року не є прийнятною. За її словами, у документі відсутні суми, термін дії, згадка про саму компанію Varex та, відповідно, зобов’язання Нацбанку перед нею.

Нинішнє керівництво НБУ у відповідь на запит Схем підтвердило цю думку.

– Надана копія документа не є банківською гарантією відповідно до законодавства України та не може бути підставою для сплати коштів Національним банком України, – заявили у відомстві.

Varex залишила без відповіді питання про невідповідності в документі. Адвокат Майкл Філіппі повідомив Der Spiegel, що копії всіх відповідних документів були надані Міністерству економіки. Оригінали, включаючи державну гарантію, зберігаються в безпечному місці.

Міністерство економіки Німеччини також не відповіло на питання щодо змісту вищезгаданого документу. Представник відомства лише заявив, що за цією справою слідкували з 1990-х років і з того часу були неодноразові звернення до урядовців України.

Видання також пише, що Varex був активним у схильному до корупції бізнесі медичних технологій.

Розслідування довело, що німецька компанія дійсно має сумнівне минуле: у 90-х вона потрапила в Україні в гучний корупційний скандал – із викупом частки спільного українсько-німецького підприємства Донкавамет.

Компанію Varex вже давно підозрюють в тому, що вона платила українським політикам, хоча у фірмі всі звинувачення спростовують.

Редакція Схем звернулася до Офісу президента України з проханням підтвердити, чи справді мали місце згадані у розслідуванні Der Spiegel факти тиску німецької сторони з вимогою компанії з сумнівною репутацією та корупційним минулим повернути старий борг.

Наразі очікують на відповідь ОП.

Джерело: Der Spiegel