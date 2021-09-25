СБУ повідомила про підозру одній з керівниць Партії Шарія – його тещі Аллі Бондаренко

Служба безпеки України повідомила про підозру тещі блогера Анатолія Шарія – Аллі Бондаренко.

Вона керує партією зятя.

Підозру оголосили за ч.2 ст. 205−1 КК України (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

В СБУ вважають, що Бондаренко причетна до підробки документів про перереєстрацію партії Об’єднана Україна в Партію Шарія, фальсифікації протоколів засідань партії, завдяки яким були обрані потрібні керівники.

Спецслужба нагадала, Віктор Шарій, на якого зареєстровано політсилу, зізнався, що не має відношення до її діяльності і за $500 дозволив використовувати своє прізвище.

У лютому 2021 року він заявив, що хоче повернути прізвище собі, бо втомився від жартів оточуючих на цю тему.

В СБУ продовжують слідство і встановлюють інших можливих причетних до незаконної діяльності, зараз вирішують питання про запобіжний захід для підозрюваних.

20 серпня РНБО запровадила санкції проти Анатолія Шарія, дружини Ольги та її матері Алли Бондаренко.

В Україні Анатолій Шарій оголошений в розшук і підозрюється в держзраді. За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Крім держзради, українська спецслужба підозрює Шарія в порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч.1 ст. 161 КК). Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: Анатолій Шарій