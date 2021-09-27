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Факти / Україна
Людмила Богданова |

28 вересня у Києві обмежать роботу деяких станцій метро

метро турнікети

У вівторок, 28 серпня у Києві обмежать роботу деяких станцій метро у зв’язку з проведенням футбольного матчу.

О 19.45 на НСК Олімпійський донецький Шахтар проведе перший матч групової стадії Ліги чемпіонів з міланським Інтером.

Перед початком гри станцію метро Олімпійська можуть закрити на вхід. Після закінчення матчу Шахтар – Інтер можуть закрити такі станції метро:

  • Олімпійська;
  • Палац спорту;
  • Площа Льва Толстого.

Київський метрополітен вживає таких заходів для безпеки пасажирів. Щоб на станціях метро не виникало великих натовпів і тисняви.

25 вересня у Києві також обмежили роботу згаданих станцій метро. Тоді у столиці проходив матч донецького Шахтаря та рівненського Вереса.

Клуби зустрілися у межах дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

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