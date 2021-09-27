Нерухомість, городи, авто чи врожай. Що саме оподатковувати, а що ні? Над скандальним законопроектом №5600 обранці сушили голови упродовж всього літа. Рекордна кількість правок і палкі дискусії. І ось, нарешті, його готові були винести на розгляд до другого читання.

Спочатку плани у розробників були дуже амбітні: зібрати завдяки ухваленню цього законопроекту аж 50 млрд грн. Обіцяли податки переважно з багатих. Але після чисельних обговорень і правок – чернетка вже не та.

У фінальному документі надходжень від заможних значно поменшало. Та й самі апетити розробників – різко схудли. Тепер розраховують вже на 30 млрд грн. Їх прописали в проекті бюджету на наступний рік, який презентував Міністр фінансів.

Як з’ясувалося, левова частка грошей від майбутніх податків має піти на Велике будівництво. Понад 6 млрд – тільки на залізничну інфраструктуру. На будівництво та реконструкцію аеропортів – більше 5 млрд. Чимало запланували і на українське кіно і велику реставрацію культурних об’єктів. А ще на космічну і авіабудівну галузі. За ці ж гроші хочуть провести і перепис населення.

Та чи стане коштів на всі ці потреби? От питання. Але якщо гроші все ж таки зберуть. То за рахунок кого?

Податки для багатих. Так позиціонують цей законопроект самі розробники. Але експерти переконують, більше він все ж таки вдарить по нас із вами.

Продав житло – заплати +18%. У разі ухвалення цього законопроекту держава рахуватиме – скільки житла ви можете позбутися за рік. Раніше пропонували – обкладати додатковим податком кожен продаж. Нині гроші хочуть брати лише з третьої проданої квартири. Начебто стосується не всіх. Але раптом ви вирішили переїхати у свій будинок і продати все, що є, аби його купити. Тоді готуйте гаманець.

Щоправда, тут є нюанс. Податок нараховуватимуть не на загальну вартість проданого житла, а на різницю, між тим що купуєте і продаєте. А це вже інші гроші. Особливо для тих, у кого квартир справді багато.

Для тих, хто мріє про нові квадратні метри, можливі теж неприємні сюрпризи. Новенька 2-кімнатна квартира в одному зі спальних районів Києва обійшлася господарям у $50 тис. Якщо для забудовників введуть нові податки – кожен квадратний метр тут подорожчає мінімум на 20%. Тобто заплатити покупцю за таке ж житло доведеться на $10 тис. більше.

Але з цією нормою розробники вирішили не квапитися. Хоча від самої ідеї оподаткувати забудовників відмовлятися не збираються.

Але що ж там з багатіями? Перша і головна ініціатива – рента на руду. Та, як з’ясувалося, апетити урядовців на фінансові надходження від неї різко здулися.

Не дожив до другого читання і акциз на зелену енергетику. Завдяки йому урядовці планували отримувати в бюджет 2 млрд грн щороку. Натомість передбачили як у 90-х – пільги для новостворених підприємств на сході України.

Вчергове підвищили акцизи на алкоголь +5%. І розв’язали руки податковій.

Та головні інноваційні сюрпризи торкнуться селян. І вже поставили їх на вуха. Податок на город і городину залишили. 1200 грн з кожного гектара, якщо він за межами міста. І на додачу плата за вирощену картоплю чи той же гарбуз. Якщо загальний обсяг врожаю перевищує 78 тис. грн.

Депутати пішли далі. Рахувати хочуть і гусей, і інших свійських птахів. І всіх оподаткувати. Щоправда, гусям і їх господарям трохи пощастило. Цим пернатим обіцяють пільгові канікули.

Отже, чи збиратимуть додаткові податки із курей, гусей, городини чи продавців нерухомості? До цього питання депутати повернуться швидше за все вже у жовтні.