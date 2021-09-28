У нас з’являється 1 тис. км загрози – Кулеба про заяви Лукашенка щодо України

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував слова самопроголошеного президента Білорусі щодо України.

Днями Олександр Лукашенко висловив стурбованість щодо ситуації на українському кордоні, нібито війська НАТО під виглядом навчальних центрів створюють тут свої бази. Він заявив, що уже обговорював це з президентом РФ Володимиром Путіним.

Кулеба в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV відповів, що слова Лукашенка – це зразок російської пропаганди у його виконанні.