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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У нас з’являється 1 тис. км загрози – Кулеба про заяви Лукашенка щодо України

У нас з’являється 1 тис. км загрози – Кулеба про заяви Лукашенка щодо України

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував слова самопроголошеного президента Білорусі щодо України.

Днями Олександр Лукашенко висловив стурбованість щодо ситуації на українському кордоні, нібито війська НАТО під виглядом навчальних центрів створюють тут свої бази. Він заявив, що уже обговорював це з президентом РФ Володимиром Путіним.

Кулеба в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV відповів, що слова Лукашенка – це зразок російської пропаганди у його виконанні.

– Це сигнал про те, що у нас з’являється 1 тис. км загрози. Пам’ятаєте, як російська пропаганда вигадувала розп’ятих хлопчиків? Так само Лукашенко буде вигадувати якісь суперсхрони і диверсантів на українській території…

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