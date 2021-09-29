Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру 29 вересня. Він зауважив, що трагедія, яка сталась 80 років тому – це довгі й жахливі спогади для кількох поколінь.

Як відзначив президент, Бабин Яр – два жахливих слова, які завжди будуть у нашому минулому. Водночас ніколи знову – два важливих слова, що будуть у майбутньому.

– Два слова, за якими понад 100 тис. людських життів. Два слова, за якими мільйони скалічених доль. Два слова, за якими 80 років спільного болю єврейського та українського народів – Бабин Яр, – написав Зеленський.

За його словами, Бабин Яр звучить, як два коротких постріли. Але ці слова несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь, які знають і пам’ятають, що пострілів пролунало значно більше.

Глава держави анонсував, що сьогодні в усіх українських школах відбудеться Національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру.

– Сьогодні, залежно від віку та виховання, хтось вкотре, а хтось вперше почує ці два страшних слова й ці страшні цифри, – сказав він.

Як зауважив глава держави, на Національному уроці розповідатимуть:

про те, що 29 вересня 1941-го нацистські окупанти почали масові страти в урочищі Бабин Яр;

про те, що за два наступних дні вбили майже 34 тис. людей;

про те, що за два наступних роки в Бабиному Яру нацисти, за різними підрахунками, стратили від 100

до 200 тис. людей. Окрім євреїв, це були українці та роми, військовополонені й пацієнти психіатричної лікарні;

про те, що загалом жертвами Голокосту в Європі стало щонайменше 6 млн євреїв. Із них 500 тис. були з України.

– Майбутнім поколінням необхідно знати ці цифри про страшні злочини нацизму для неповторення таких помилок і трагедій в історії людства. І трагедія Бабиного Яру ніколи не повинна повторитися, – наголосив президент.

Зеленський заявив, що збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. А гідне вшанування пам’яті всіх загиблих – обов’язок перед минулими поколіннями.

Щорічно на 29 вересня припадає день пам’яті жертв Бабиного Яру. У 2021 році минає 80 років з періоду наймасовіших розстрілів під час німецької окупації Києва у роки Другої світової війни.

Із 27 вересня до 7 жовтня у столиці України проходить низка заходів, присвячених трагедії. Зокрема, виставки, презентації книг.

Детальніше про трагедію Бабиного Яру, та що необхідно знати про неї читайте у матеріалі.

Джерело: Володимир Зеленський