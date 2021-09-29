Погода в Україні найближчими днями буде холодною. Зокрема, у більшості областей очікуються осінні заморозки.

За прогнозами синоптиків, вночі 30 вересня, а також 1-3 жовтня на території Україні очікуються заморозки. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі буде від 0 до +5 градусів. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Водночас таке природне явище не передбачають у більшості західних областей та на узбережжя морів.

У північних та східних областях прогнозують заморозки в повітрі – 0…+3 градуси. У цих регіонах оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий.

Між тим у Київській області у ніч на 30 вересня та 1-3 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до +5 градусів і місцями у повітрі 0…+2 градуси. Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

Відзначимо, що сьогодні, 29 вересня, погода в Україні буде переважно сонячною та без опадів. Найтепліше буде у західних та південних областях, а найхолодніше – у північних, східних та центральних.

У Києві очікується суха погода. Температура у місті переважно триматиметься на рівні +11…+13.

Також синоптики дали прогноз на другий місяць осені. Так, погода у жовтні буде майже в межах кліматичної норми – і за температурою повітря, і за кількістю опадів.

Середня місячна температура очікується в межах +7 – +12 градусів, а в Карпатах – 6-7 градусів вище нуля.