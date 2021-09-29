Венеційська комісія закликала не блокувати судову реформу і створити Етичну раду

Україна повинна невідкладно створити Етичну раду при Вищій раді правосуддя (ВРП). Про це заявив президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо.

Він зазначив, що судова реформа була в центрі уваги під час його недавньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Джанні Букіккіо переконаний, що вона має вирішальне значення для майбутнього країни та викликає дуже великі очікування в українському суспільстві.

– Ще одна важлива частина цієї реформи – створення Етичної ради. Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів. Тому потрібно, щоб Рада суддів України без подальших затримок провела свої призначення, необхідні для проведення реформи, – зауважив він.

Президент Венеційської комісії позитивно оцінив ухвалення закону, який дасть можливість відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Він нагадав, що відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх.

13 вересня Рада суддів не змогла обрати членів Етичної ради, яка оцінюватиме доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Це означає, що початок нового етапу судової реформи заблоковано. На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що не допустить блокування судової реформи.

Зі свого боку Держдепартамент США також закликав Україну врятувати від зриву судову реформу та обрати членів Етичної ради суддів.

Джерело: Венеційська комісія