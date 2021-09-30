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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Дощі на заході і до +17 тепла: погода в Україні на 1 жовтня

Дощі на заході і до +17 тепла: погода в Україні на 1 жовтня

Погода в Україні в п’ятницю, 1 жовтня, буде дощовою лише місцями на заході. Стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, в південно-східних областях буде сонячно. Вдень очікується від +11 до +15 тепла, а вночі від +3 до +8 градусів. 

У центральних і північних областях також буде сонячно, місцями хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 тепла, а вночі від +1 до +5 градусів. 

На заході України буде тепліше, ніж в інших регіонах, але очікуються дощі у Львівській та Волинській областях. Вдень буде від +13 до +17 тепла, а вночі від +3 до +9 градусів. 

У Києві сонячно, вдень від +13 до +15 градусів, а вночі може похолодати до +3 градусів. 

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, погода в Україні найближчими вихідними буде дуже сонячною. У ці дні не буде дощів, однак очікується невеликий вітер.

У Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Кривому Розі, Миколаєві, Севастополі та інших містах України 2-3 жовтня температура буде триматися переважно на рівні від +12 до +16.

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