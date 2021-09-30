Погода в Україні в п’ятницю, 1 жовтня, буде дощовою лише місцями на заході. Стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, в південно-східних областях буде сонячно. Вдень очікується від +11 до +15 тепла, а вночі від +3 до +8 градусів.

У центральних і північних областях також буде сонячно, місцями хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 тепла, а вночі від +1 до +5 градусів.

На заході України буде тепліше, ніж в інших регіонах, але очікуються дощі у Львівській та Волинській областях. Вдень буде від +13 до +17 тепла, а вночі від +3 до +9 градусів.

У Києві сонячно, вдень від +13 до +15 градусів, а вночі може похолодати до +3 градусів.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, погода в Україні найближчими вихідними буде дуже сонячною. У ці дні не буде дощів, однак очікується невеликий вітер.

У Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Кривому Розі, Миколаєві, Севастополі та інших містах України 2-3 жовтня температура буде триматися переважно на рівні від +12 до +16.