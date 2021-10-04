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Анастасія Рогожінська |

Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі Свободи слова на ICTV

Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі Свободи слова на ICTV

Сьогодні, 4 жовтня, у рамках спецформату Свободи слова на ICTV вперше в Україні відбудеться прем’єра документального фільму режисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст.

Трансляція розпочнеться о 22.00 в ефірі Свободи слова.

Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі Свободи слова на ICTV

Після завершення показу стрічки в студії відбудеться її обговорення, а також дискусія про місце трагічних подій 80-річної давнини в історії України та всього світу.

До участі в обговоренні були запрошені:

  • Сергій Лозниця, режисер
  • Ілля Хржановський, кінорежисер, арт-директор Центру Бабин Яр
  • Натан Щаранський, голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр
  • Патрік Дебуа, голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, засновник та президент французької організації Яхад-ін Унум
  • Руслан Кавацюк, заступник генерального директора Меморіального центру Голокосту Бабин Яр
  • Роза Тапанова, в.о. директорки Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр
  • Яков дов Блайх, головний рабин Києва та України
  • Василь Расевич, історик
  • Ольга Мусафірова, власна кореспондентка Новой газеты в Україні
  • Юрій Володарський, публіцист
  • Вахтанг Кебуладзе, філософ
  • Борис Давиденко, головний редактор LIGA.net
  • Андрій Куликов, голова правління Громадського радіо
  • Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України
  • Володимир Шейко, директор Українського інституту
  • Святослав Вакарчук, співак, громадський діяч, член Наглядової ради Центру Бабин Яр
  • Володимир Кличко, спортсмен, член Наглядової ради Центру Бабин Яр
  • Святослав (Шевчук), глава Української Греко-Католицької Церкви
  • В’ячеслав Брюховецький, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія
  • Георгій Касьянов, завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної Академії наук України
  • Михайло Мінаков, філософ
  • Павло Казарін, журналіст, теле- і радіоведучий
  • Дмитро Гордон, журналіст, телеведучий
  • Юрій Макаров, журналіст, телеведучий
  • Севгіль Мусаєва, головна редакторка Української правди
  • Влад Троїцький, театральний режисер
  • Олег Сєнцов, кінорежисер
  • Сергій Буковський, кінорежисер
  • Ахтем Сеітаблаєв, кіно- і театральний режисер, актор

Бабин Яр. Контекст – фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниці, зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства майже 34 тис. євреїв в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

Бабин Яр. Контекст уже отримав нагороду серед документальних фільмів – премію Золоте око на Каннському міжнародному кінофестивалі та премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як найкращий іноземний документальний фільм.

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