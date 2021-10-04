Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі Свободи слова на ICTV

Сьогодні, 4 жовтня, у рамках спецформату Свободи слова на ICTV вперше в Україні відбудеться прем’єра документального фільму режисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст.

Трансляція розпочнеться о 22.00 в ефірі Свободи слова.

Після завершення показу стрічки в студії відбудеться її обговорення, а також дискусія про місце трагічних подій 80-річної давнини в історії України та всього світу.

До участі в обговоренні були запрошені:

Сергій Лозниця , режисер

, режисер Ілля Хржановський , кінорежисер, арт-директор Центру Бабин Яр

, кінорежисер, арт-директор Центру Бабин Яр Натан Щаранський , голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

, голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Патрік Дебуа , голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, засновник та президент французької організації Яхад-ін Унум

, голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, засновник та президент французької організації Яхад-ін Унум Руслан Кавацюк , заступник генерального директора Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

, заступник генерального директора Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Роза Тапанова , в.о. директорки Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр

, в.о. директорки Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Яков дов Блайх , головний рабин Києва та України

, головний рабин Києва та України Василь Расевич , історик

, історик Ольга Мусафірова , власна кореспондентка Новой газеты в Україні

, власна кореспондентка Новой газеты в Україні Юрій Володарський , публіцист

, публіцист Вахтанг Кебуладзе , філософ

, філософ Борис Давиденко , головний редактор LIGA.net

, головний редактор LIGA.net Андрій Куликов , голова правління Громадського радіо

, голова правління Громадського радіо Епіфаній , предстоятель Православної Церкви України

, предстоятель Православної Церкви України Володимир Шейко , директор Українського інституту

, директор Українського інституту Святослав Вакарчук , співак, громадський діяч, член Наглядової ради Центру Бабин Яр

, співак, громадський діяч, член Наглядової ради Центру Бабин Яр Володимир Кличко , спортсмен, член Наглядової ради Центру Бабин Яр

, спортсмен, член Наглядової ради Центру Бабин Яр Святослав (Шевчук) , глава Української Греко-Католицької Церкви

, глава Української Греко-Католицької Церкви В’ячеслав Брюховецький , почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія

, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія Георгій Касьянов , завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної Академії наук України

, завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної Академії наук України Михайло Мінаков , філософ

, філософ Павло Казарін , журналіст, теле- і радіоведучий

, журналіст, теле- і радіоведучий Дмитро Гордон , журналіст, телеведучий

, журналіст, телеведучий Юрій Макаров , журналіст, телеведучий

, журналіст, телеведучий Севгіль Мусаєва , головна редакторка Української правди

, головна редакторка Української правди Влад Троїцький , театральний режисер

, театральний режисер Олег Сєнцов , кінорежисер

, кінорежисер Сергій Буковський , кінорежисер

, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, кіно- і театральний режисер, актор

Бабин Яр. Контекст – фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниці, зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства майже 34 тис. євреїв в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

Бабин Яр. Контекст уже отримав нагороду серед документальних фільмів – премію Золоте око на Каннському міжнародному кінофестивалі та премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як найкращий іноземний документальний фільм.