Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі Свободи слова на ICTV

Сьогодні, 4 жовтня, у рамках спецформату Свободи слова на ICTV вперше в Україні відбудеться прем’єра документального фільму режисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст.
Трансляція розпочнеться о 22.00 в ефірі Свободи слова.
Після завершення показу стрічки в студії відбудеться її обговорення, а також дискусія про місце трагічних подій 80-річної давнини в історії України та всього світу.
До участі в обговоренні були запрошені:
- Сергій Лозниця, режисер
- Ілля Хржановський, кінорежисер, арт-директор Центру Бабин Яр
- Натан Щаранський, голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр
- Патрік Дебуа, голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, засновник та президент французької організації Яхад-ін Унум
- Руслан Кавацюк, заступник генерального директора Меморіального центру Голокосту Бабин Яр
- Роза Тапанова, в.о. директорки Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр
- Яков дов Блайх, головний рабин Києва та України
- Василь Расевич, історик
- Ольга Мусафірова, власна кореспондентка Новой газеты в Україні
- Юрій Володарський, публіцист
- Вахтанг Кебуладзе, філософ
- Борис Давиденко, головний редактор LIGA.net
- Андрій Куликов, голова правління Громадського радіо
- Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України
- Володимир Шейко, директор Українського інституту
- Святослав Вакарчук, співак, громадський діяч, член Наглядової ради Центру Бабин Яр
- Володимир Кличко, спортсмен, член Наглядової ради Центру Бабин Яр
- Святослав (Шевчук), глава Української Греко-Католицької Церкви
- В’ячеслав Брюховецький, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія
- Георгій Касьянов, завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної Академії наук України
- Михайло Мінаков, філософ
- Павло Казарін, журналіст, теле- і радіоведучий
- Дмитро Гордон, журналіст, телеведучий
- Юрій Макаров, журналіст, телеведучий
- Севгіль Мусаєва, головна редакторка Української правди
- Влад Троїцький, театральний режисер
- Олег Сєнцов, кінорежисер
- Сергій Буковський, кінорежисер
- Ахтем Сеітаблаєв, кіно- і театральний режисер, актор
Бабин Яр. Контекст – фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниці, зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.
Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства майже 34 тис. євреїв в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.
Бабин Яр. Контекст уже отримав нагороду серед документальних фільмів – премію Золоте око на Каннському міжнародному кінофестивалі та премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як найкращий іноземний документальний фільм.