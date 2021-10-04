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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Кулеба розповів, коли засідатиме комісія стратегічного партнерства зі США

Кулеба і Блінкен

Комісія з питань стратегічного партнерства України і США проведе засідання орієнтовно наприкінці жовтня або на початку листопада. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, перед Комісією наразі стоїть два завдання – перезавантажити орган і ухвалити нову Хартію стратегічного партнерства, яка буде адаптована під вимоги сучасності.

Кулеба заявив, що представництво Комісії з питань стратегічного партнерства очолюватиме глава МЗС України та державний секретар США.

На думку міністра, якщо переходити на вищий рівень, то це має бути формат президентської ради.

– На мою думку, ми повинні відходити від моделі, коли співрозмовником президента України є віце-президент Сполучених Штатів. Це питання статусу двосторонніх відносин.

Дмитро Кулеба також відзначив важливість формування у Державному департаменті США команди, яка відповідатиме за Україну.

Україна та США домовилися відновити роботу органу під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон наприкінці серпня. До цього орган він не функціонував кілька років.

8 вересня Дмитро Кулеба збирав українську частину Комісії з питань стратегічного партнерства.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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