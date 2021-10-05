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Валентина Летяк |

На Донбасі можливе загострення: окупанти завозять зброю та підвищують боєготовність

Бойовики на Донбасі

Російські найманці на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях готуються до активізації обстрілів позицій ЗСУ в зоні ООС, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Під виглядом перевезень майна автотранспортом нібито для підготовки до зими на територію ОРДЛО приховано завозять додаткове озброєння і боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи.

Помітили українські розвідники і значну інтенсивність тренувань з бойової готовності, зокрема в артилерійських та мінометних підрозділах.

– У такий спосіб окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою завдавання збитків, провокування вогню у відповідь та знищення елементів системи спостереження, – вважають в ГУР Міноборони.

Наприкінці вересня окупанти в ОРДЛО розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу, щоб поповнити ряди незаконних збройних формувань новими бойовиками з числа місцевого населення.

А для того, щоб не допустити зниження рівня укомплектованості підрозділів на передових позиціях, російське командування примушує залишатися на військовій службі тих, у кого завершується термін контракту.

Джерело: Міноборони

Фото: Getty Images

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