Європа у шоці, бо зима на носі, а блакитне паливо постійно дорожчає. Наприкінці цього тижня європейський прайс зріс до рекордних 1200 доларів за тисячу кубів.

Тепла зима 2020-го та коронакриза зменшили попит, а з ним і ціну. Постачальники обмежили видобуток і не змогли вчасно відреагувати на зростання потреби в паливі.

І Газпром, потираючи руки, почав виконувати свої контрактні зобов’язання на мінімально можливому рівні, ніби в Європі немає дефіциту. Водночас зріс попит на блакитне паливо і в країнах Азії.

На тлі захмарних цін відбувається ще один скандал. Угорці та росіяни забили перший цвях у труну української газотранспортної системи. З першого жовтня Газпром почав постачати блакитне паливо Будапешту через турецький потік в обхід України.

На думку колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, політична кухня Угорщини – більш закрита, ніж ми уявляємо. Гнучка гра, зорієнтована глибоко на свої потреби, і у якій прем’єр Угорщини Віктор Орбан не проти переграти самого Путіна.

У цьому випадку холодний економічний розрахунок знову переміг європейські цінності. Що стосується Росії, то ніякого економічного сенсу у відгалуженні Угорщини не було.

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Дія нашого з росіянами контракту щодо транзиту газу до Угорщини через українську ГТС спливає у 2024 році, тому Москва має нам компенсувати усі втрати від нової угоди Газпрому з Будапештом. А це щорічно близько десяти мільярдів кубометрів.

Це ще раз свідчить про економічну недоцільність такого контракту. Але ж усі розуміють, що справа тут далеко не в економіці, а в політиці.

Ні для кого не секрет, що стратегічний план Росії – це поховати українську ГТС. Водночас у Путіна заявили, що готові розмовляти з Україною щодо прямих закупок газу, як це було до 2015 року. Але чи варто наступати на ті ж самі граблі?

І тут у Путіна є поле для маневру. Або газова угода, або газова ізоляція – ось такий шантаж.

І дійсно усі попередні скандали та втрати для української ГТС – це ніщо у порівнянні з тим, що може статися після запуску Північного потоку-2. Але результати нещодавніх виборів до Бундестагу дали Україні певну надію.

Запасів газу в українських сховищах на зиму має вистачити. У Кабміні пообіцяли, що нових цифр у цьогорічних платіжках не буде. Але питання в іншому: якою буде зима? Єдиний чорний лебідь у цій ситуації – несподіваний мороз. Або тепло, яке може сплутати карти навіть Газпрому.

Зростання цін на газ у Європі

На початку року вартість тисячі кубометрів газу на Європейській біржі становила $344. Перший серйозний стрибок ціни зафіксували у серпні – $553.

На початку вересня вже був історичний рекорд. Ціна газу на Європейській біржі сягнула понад $600. А тепер такі рекорди фіксують мало не щодня. Приміром, напередодні було $945 за 1 тис. куб. м. Так дорого на початку вересня газ іще не коштував ніколи.

Першою причиною такого божевілля на газовому ринку експерти називають дефіцит, оскільки минулорічна зима була досить холодною, а запаси у газосховищах були маленькі на початок року.