Росія цілеспрямовано створює хаос на ринку Європи, накручуючи ціни на газ та провокуючи газову кризу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Польщі та переговорів із головою МЗС цієї країни Збігнєвом Рау.

Темами двосторонніх переговорів стали:

• головування Польщі в ОБСЄ у наступному, 2022 році;

• загрози російського газопроводу Північний потік-2 для енергетичної безпеки Європи;

• питання двосторонньої взаємодії.

Як наголосив Кулеба, Північний потік-2 підриває безпеку не лише України та Польщі, але й Європи в цілому, про що свідчить газова криза.

– Росія вже цілеспрямовано дестабілізує постачання газу до європейських споживачів та створює хаос на ринку через накручування цін на газ. Україна та Польща готові спільно протидіяти загрозам енергетичній безпеці та стабільності Європейського континенту, – зазначив Кулеба.

Під час перемовин також йшлося про необхідність інтеграції енергетичної системи України до європейської ENTSO-E.

Окремо обговорювалися питання припинення російської агресії на Донбасі та деокупації Криму. Збігнєв Рау запевнив, що під час головування Польщі в ОБСЄ ці теми будуть пріоритетними.

Кулеба, своєю чергою, запросив польського колегу відвідати на початку 2022 року лінію розмежування на Донбасі.

Газова криза в Європі

Минулого тижня ціна на газ у Європі встановила новий рекорд, вперше подолавши позначку в 1000 доларів США за тисячу кубометрів.

Станом на сьогодні ціни на газ в Європі оновили рекорд: ф’ючерси показали позначку в $1277 за тис. кубів.

Зростання вартості газу пов’язують як із низькими запасами в європейських сховищах перед зимою (зараз вони знаходяться на 10-річному мінімумі), так і з перебоями поставок із Росії та тиском РФ, яка намагається запустити газопровід Північний потік-2.

Нещодавно євродепутати закликали розслідувати роль російського газового монополіста Газпром у різкому зростанні цін на блакитне паливо. Вони звинуватили Газпром у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Тим часом із понеділка, 4 жовтня, почалося заповнення газом першої нитки газопроводу Північний потік-2.