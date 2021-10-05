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Факти / Україна
Юлія Соколова |

Україна не планує прямих переговорів з РФ щодо поставок газу – Шмигаль

Денис Шмигаль

Україна не збирається проводити прямі переговори з Росією про постачання газу, навіть якщо виникне необхідність у додатковій закупівлі блакитного палива.

Про це розповів в одному з інтерв’ю прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Такі перемовини не плануються, – наголосив очільник уряду, відповідаючи на запитання про можливість прямих перемовин із Москвою щодо додаткової закупівлі газу.

Шмигаль уточнив, що наразі в підземних сховищах газу України є понад 18,5 млрд кубів, що більше, ніж було в попередні роки.

Прем’єр запевнив, що нашій країні вдасться нормально пройти цю зиму та опалювальний сезон, попри газову кризу, котра останнім часом спостерігається в Європі.

Шмигаль нагадав, що НАК Нафтогаз України запропонувала сталу річну ціну на газ для населення в розмірі 7,96 грн за 1 куб. м.

– З імовірністю 100% газ, що знаходиться в Україні, тут і буде використаний. Частина газу закуповувалася за ціною 3-4 грн. Частина зараз закачується вже дорого – по 18 грн. Частина – це власний видобуток. Цей мікс дає змогу втримати до весни ціну, яка встановлена в контракті. Це також було прораховано Нафтогазом. Зараз ми доволі впевнено себе почуваємо з точки зору проходження опалювального сезону з газом, – пояснив Шмигаль.

Прем’єр також поінформував, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу з Росії через українську газотранспортну систему (ГТС) ще мінімум на 15 років. Чинний контракт на транзит газу через Україну завершиться в 2024 році.

Варто зазначити, що Україна не імпортує природний газ за контрактом із російським газовим монополістом Газпром із листопада 2015 року. Блакитне паливо наша країна закуповує виключно на західному кордоні.

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Джерело: LB.ua

Фото: Урядовий портал

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