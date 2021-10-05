Вбивство євреїв – це було частиною систематичного геноциду – Натан Щаранський

Бабин Яр – це найсильніший символ того, як радянська влада намагалася викреслити і знищити в пам’яті людей цю локацію.

Про це заявив голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський у ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Вбивство євреїв – це було частиною систематичного геноциду в Україні. Те, що це було непоміченим у політичному житті, це потрібно аналізувати не тільки Україні, а й усьому світові, – заявив він.

За словами Щаринського, Бабин Яр – це братська могила, що залишилась в Європі. Тут були вбиті тисячі євреїв, але про це нічого не знали, адже забороняли про це говорити.

– Бабин Яр – було таємниче, підпільне слово чогось жахливого, – додав Щаринський.

Як додав голова Наглядової ради, одразу після Другої світової війни почалася антисемітська політика Сталіна. Тоді, зокрема закривали єврейські заклади та вбивали єврейських поетів.

– Країни воюють, водять колони полонених, потім вітають нову владу і в проміжок цього часу зникло півтора мільйони євреїв в Україні, які жили тут багато років, – сказав Щаринський.

За його словами, це все пройшло майже непомітно і радянській владі було дуже легко прийняти рішення, щоб перетворити Бабин Яр у найбільшу сміттєву яму чи найбільший стадіон, лиш би заасфальтувати пам’ять.