Засудженого в окупованому Криму українського політв’язня Андрія Захтея через нібито порушення режиму помістили на 10 діб у так звану “яму” – карцер у підвалі сімферопольської колонії суворого режиму N1.

Через це український омбудсмен Людмила Денісова закликає Уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову забезпечити належні умови тримання громадянина України.

Крім того, Людмила Денісова просить про повне медичне обстеження Андрія Захтея, за результатами якого надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, Андрій має хронічні захворювання, а нещодавнє медичне обстеження засвідчило, що його стан погіршується.

– Він скаржиться на болі в спині через травму хребта, оніміння рук і ніг. Проте, незважаючи на наявні проблеми зі здоров’ям, відтепер український громадянин змушений перебувати ще й у нестерпних умовах холоду й вогкості, – обурюється омбудсмен.

Людмила Денісова наголошує: поміщення Андрія Захтея до карцеру суперечить гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими від 30 серпня 1955 року, схвалених Економічною та Соціальною радою ООН.

Підконтрольний РФ так званий “Верховний суд Криму” засудив Андрія Захтея до 6,5 років позбавлення волі за нібито підготовку диверсії з використанням зброї.

Відбуває покарання громадянин України у виправній колонії суворого режиму N1 міста Сімферополя.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова