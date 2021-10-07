Комп’ютеризація державних реєстрів допоможе викоренити корупцію економіки та бізнесу. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського економічного форуму.

— Комп’ютер хабара не візьме. Дуже важливо це зміна і відкритість і правильне вибудовування і дизайн державних реєстрів. Єдиний соціальний реєстр, єдиний демографічний реєстр. Це величезні реформи, які змінять державу. Ми всі це оцінимо, коли воно запрацює, – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що це дасть змогу інакше встановлювати соціальні стандарти, встановлювати економічні та макроекономічні показники, макропрогнози.

— Коли ми маємо єдиний демографічний реєстр, він оцифрований і ми розуміємо країну, в якій живемо, ресурси, якими володіємо. Зовсім інакше рахуються показники. Сьогодні, ми, не маючи перепису з 2000-го року, не розуміємо як рахувати валовий національний продукт на душу населення. Це теж створює певну проблематику для економіки нашої країни.

Тому ці речі, в цих реалізаціях, в яких ми працюємо, вони дуже важливі та дійсно змінять та реформують нашу країну, і приберуть корупцію з економіки і бізнесу.