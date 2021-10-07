Осіннє тепло вдень та заморозки вночі: погода в Україні на вихідні

Погода в Україні на вихідних (9 та 10 жовтня 2021 року) буде сонячною та без опадів. Вдень температура повітря підніметься максимум до +15, а вночі у деяких регіонах можливі заморозки.

Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні, 9 та 10 жовтня 2021 року, дивіться у матеріалі.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

У суботу, 9 жовтня, на півдні України буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується +13, +15, вночі стовпчик термометра опуститься до +4, +7.

На сході України вдень синоптики прогнозують +12, +14, вночі від +5 до 0.

У північних регіонах погода 9 жовтня також буде без опадів. У денний час доби температура повітря на рівні + 10, +14, вночі похолодає до +3, 0.

На заході України очікується вдень від +10 до +15, вночі стовпик термометра опуститься максимум до +1.

У центральних областях – у денний час доби температура повітря становитиме +11, +14, вночі – від +4 до 0.

У Києві – мінлива хмарність. Вдень +11, +13, вночі до +3,+1.

У більшості регіонів швидкість вітру очікується на рівні 5-10 м/c, на півдні та сході – 7-12 м/c.

У неділю, 10 жовтня, погода в Україні також буде сонячною, опадів не передбачається. У більшості регіонів швидкість вітру становитиме 5-10 м/c, на півдні та сході посилиться до 7-12 м/c

На півдні України +13, +15 вдень, вночі +3, +7. У східних регіонах у денний час доби +12, +14, вночі похолодає до +2, +5.

На півночі +10, +14 вдень, а вночі стовпчик термометра опуститься максимум до 0. На заході України 10 жовтня синоптики прогнозують +10, +15 вдень, а ось вночі очікуються заморозки до -1.

У центральних областях очікується +11, +14 вдень, вночі похолодає до +4, +1.

У столиці України вдень +11, +13, вночі до +1, +3.