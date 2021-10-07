Зі спікера ВР ніхто не ставав президентом – сьогодні цей запобіжник прибрали – Разумков

Народний депутат України Дмитро Разумков розповів про свої політичні амбіції після відкликання з посади спікера Верховної Ради.

— Я раніше говорив, що я буду будувати команду і всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди і поза парламентом. На пенсію я не збираюся, здоров’я мені дозволяє. Я буду рухатися вперед. Я вже казав, є ті ціннісні речі, які, на жаль, сьогодні не виконані. Я точно знаю, що ми повинні зробити, інакше нам потім буде соромно людям в очі дивитися. Якщо не вийшло це зробити з посади спікера, буде робити це з посади народного депутата. Думаю, що у нас все вийде, – сказав він.

Щодо своїх президентських амбіцій він сказав таке:

— Президентські вибори ще не розпочалися, але раніше всі, що казали: З голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом – цей запобіжник сьогодні прибрали.

За відставку Разумкова 20 голосів За було від партії Батьківщина. На думку нардепа, саме ця партія у майбутньому сформує нову коаліцію з партією Слуга народу.

— Напередодні мої колеги розганяли інформацію, хто з якими олігархами працює. Я думаю, що краще не говорити, а подивитися, хто, за що і як ухвалює рішення. Щодо голосування Батьківщини – я зранку знав, як вони проголосують, але я думаю, що ми побачили нову коаліцію партія Слуга народу і Батьківщина. СНБ буде, – сказав він.

7 жовтня депутати відправили у відставку з посади спікера ВР Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували народних 284 депутати.

Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215. Також за відставку Дмитра Разумкова проголосували 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6 – позафракційних.